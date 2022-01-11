Пивовар очолив управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА

Сергій Пивовар став начальником управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус так прокоментував його призначення:

"По-перше, він професіонал. По-друге, орієнтований на кращий результат, готовий та прагне до змін в системі. Це комплексний підхід до тих завдань, які є перед системою охорони здоров’я. Також оптимізація витрат загалом на управління (ефективне використання бюджетних коштів), прозорість діяльності департаменту".

Сергій Пивовар у коментарі Суспільному сказав, що він тільки приступив до роботи та про свої плани на посаді розкаже згодом.

Нагадаємо, 43-річний Сергій Пивовар працював генеральним директором Корюківської ЦРЛ. Одружений та має сина.

Родина має будинок та дві машини - Volvo XC90 2015 року та Mitsubishi Outlander 2008 року випуску.

У 2020 році отримав 336 тисяч гривень зарплатні та 20 тисяч гривень соцдопомоги. Його дружина – 25 тисяч гривень пенсії. Сергій Пивовар був депутатом обласної ради минулого скликання. Був кандидатом у депутати і в 2020 році від партії "Рідний дім".

До Пивовара управління охорони здоров’я очолював Петро Гармаш. З посади він звільнився 3 листопада 2021 року.

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