У селі Слобожанському, де один з жителів утримує верблюдів, коней, биків і дозволяє їм вільно гуляти, протягом кількох років не вирішується конфлікт між сусідами. У січні одного з биків діставали з річки — його власник стверджує, тварину туди "загнали". Чи реагує влада на конфлікт і яким може бути вихід із ситуації — репортаж Суспільного.

Жителька села Любов Пуляєва розповідає, що коні та поні на її город ходять двічі на тиждень. Будинок жінки та город розташовані за пів сотню метрів від сусіда Артема Шевченка. До села він переїхав вісім років тому, відтоді тримає тварин, каже Пуляєва.

"У нього є така рижа, біла ходить, з чорними плямами і чисто біла така, — описує тварин сусіда Любов Пуляєва. — Вчора не було поні. Мабуть, зачинив. Але це два-три дні. На четвертий день знову будуть і поні, і коні тут".

Навідується до її обійстя і сусідський бик, продовжує жителька.

"Тут, де трактор стоїть, ми його ледь вигнали. Я думала, він нам все рознесе. І сарай, і все. Бо там такий бик, йому років 5-7. А уявіть, коли на людину лізе цей бик", — говорить жінка.

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На початку січня сусідський бик провалився під лід. Свідки викликали рятувальників. Дві години вони тягнули бика з річки, розповів речник надзвичайників регіону Дмитро Чайка. Тварину врятували.

"Людям нудно": що каже власник худоби

Власник тварин Артем Шевченко на своє подвір'я не пускає. Підтверджує, що тримає верблюдів, коней та поні, а також биків, корів та телят. Скільки всього має худоби, не каже і вважає скарги сусідів безпідставними. Він також упевнений, що бика "загнали" у річку.

"Це людям нудно. А третього числа бика собакою загнали у річку. "Поні пробігли, караул!" Ну прийдіть з дітьми, подивіться на поні, це ж нормальна тварина. Трохи більше за вівцю. Поні, смішно. Їм у город зайшли поні, так, а що зайшли? Ну зайшли", — говорить Артем.

У паркані, що розділяє ділянки Артема Шевченка та Ірини Цугурян, верблюд торік зробив дірку. На городі поїв майже всю капусту, згадує Ірина: "Зараз у нас тут нічого не росте. Заради Бога, з'їв — так з`їв. Але ж він і далі може увесь паркан знести".

Скарги та реакція влади

Верблюди гуляють і по сусідніх селах — у 2020 році тварину бачили у Борщовій, за три кілометри від хати власника. Ірина Цугурян показує папку і заявами до поліції, депутатів, сільради та Держпродспоживслужби. Разом з односельцями чотири роки збирали заяви.

"[Скаржилися] через те, що не піклуються про тварин, не утримують їх в належних умовах, і тому тварин у нього забрати. Але нічого не відбувається, ніхто цих тварин не вилучає", — говорить Ірина Цугурян.

Чому не реагують на заяви мешканців села, голова Липецької громади Олексій Слабченко пояснює так: "До нас, на жаль, приходять з запізненням. "А от тоді, коли-то було, а отам ходили, а отакої шкоди завдали", але воно залишається незафіксованим. Ми просимо, щоб завчасно нас попереджали, тоді ми можемо зі спеціалістами вилучити цю скотину, якщо вона заподіяла якоїсь шкоди".

Артем Шевченко каже, п'ять років просить у сільради дати йому в оренду окрему ділянку землі, щоб випасати своїх тварин.

"Вольєри зробити, як в екопарку Фельдмана. Щоб тварини паслися на безпечній території. Щоб не ганяли їх собаками", — пропонує Артем Шевченко.

Питання надання землі розглянуть, якщо власник наведе лад на своїй території і на нього перестануть скаржитися сусіди, каже голова громади Олексій Слабченко.