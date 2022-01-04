На Харківщині бик провалився під лід: його витягали рятувальники

У Слобожанському Харківського району під лід на річці Харків провалився бик та провів у воді близько двох годин.

Тварина не травмувалася, рятувальники після того, як витягли бика з річки, вкрили його, щоб зігріти, розказав Суспільному речник обласного управління рятувальників Дмитро Чайка.

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За його словами, 600-кілограмовий бик гуляв околицями села без нагляду, хазяїн тварини знайшовся.

"Бик належить місцевому чоловіку, який має господарство, зокрема і верблюдів, які тікали", — розказав Чайка.

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Про те, що тварина перебуває у воді, рятувальникам повідомили випадкові свідки близько 16:00 3 січня.

"Задля його порятунку рятувальники закріпили на ньому рятувальну мотузку та витягли на берег", — йдеться у повідомленні рятувальників.

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