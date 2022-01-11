У Вінниці триває фотовиставка, присвячена рідним загиблих військовослужбовців

15 світлин, на яких рідні та близькі загиблих бійців на війні з Росією. На фото вони тримають в руках особисті речі військових — каблучку, книги, музичні інструменти.

Фото: Суспільне Вінниця

Заступник директора центру "Квадрат" Андрій Мельничук говорить, фотовиставка "Вшануй" наразі проходить по всій Україні. Її ініціювало міністерство молоді і спорту спільно з всеукраїнським молодіжним центром.

На фото Андрій Мельничук. Джерело: Суспільне

"Ця виставка створена змінити ставлення людей, війна не далеко, завдяки подвигу цих людей, ми можемо тут вільно і мирно жити під мирним небом. Маємо памʼятати і шанувати", — каже Андрій Мельничук.

На світлинах сімʼї загиблих.

Фото: Суспільне Вінниця

Автор світлин фотограф з Франції українського походження Юрій Білак.

Фото: Суспільне Вінниця

Виставка в центрі "Квадрат" триватиме до 16 січня, а потім її презентують в молодіжних центрах області.

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