У Вінниці проведуть першу трансплантацію серця

12 січня, у Вінниці в реанімації лікарні імені Ющенка проводять операцію з вилучення донорських органів. Про це йдеться на фейсбук-сторінці очільника ОДА Сергія Борзова.

Донорські печінку та нирки з Вінниці відправлять до інших міст України, розповідає завідувач реанімаційного відділенням лікарні ім. Ющенка Олег Бороденко.

"Вилучають серце, печінку і нирки. Нирка одна поїде у Львів. Інша нирка в Київ або в Охмадит або в інститут Шалімова. Печінка їде у Львів в дитячу лікарню для дитини", - каже Бороденко.

Пересадка серця відбудеться на базі Центру трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І. Пирогова.

Донором став 44-річний чоловік, якого доставили до лікарні уважкому стані, без свідомості та в комі. Проводилося лікування, яке не дало результатів. Вчора, 11 січня у нього було діагностовано смерть мозку.

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