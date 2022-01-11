У повітрі Черкас фахівці зафіксували 17 шкідливих домішок. Про це Суспільному повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, у грудні метеорологи зробили 1 035 проб атмосферного повітря.

Метеоролог зазначив, що у повітрі міста фахівці виявили 17 шкідливих домішок, а саме:

основні найбільш розповсюджені речовини: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю;

специфічні неорганічні речовини: аміак, оксид азоту, сірководень, сульфати;

важкі метали: кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк;

органічні сполуки: формальдегід.

Як пояснив Віталій Постригань, для оцінки забрудненості атмосферного повітря використовуються граничні допустимі концентрації (ГДК): середньодобові і максимально-разові.

"У грудні фахівці не виявили випадків високого забруднення повітря більше ніж п'ять ГДК, а індекс забруднення склав 5,17 (розрахований за даними середньомісячних концентрацій за вмістом пилу, аміаку, формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду азоту). У порівнянні з попереднім місяцем він зменшився у 1,4 раза через зменшення середньомісячної концентрації по формальдегіду та аміаку", — пояснив Віталій Постригань.

Що відомо

Проби повітря відбирали на стаціонарних постах спостережень (у центрі міста, Південно-Західному та Дніпровському мікрорайонах) щоденно чотири рази на добу.

За словами Віталія Постриганя, у грудні часті дощі від невеликих до помірних при проходженні атмосферних фронтів сприяли розсіюванню і зменшенню концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. А в третій декаді грудня переважало вторгнення арктичного повітря, що унеможливило утворення затримного шару повітря.

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