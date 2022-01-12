Запоріжців закликають не кидати ялинки до сміттєвих баків

Компанія, що займається вивозом сміття — "Вельтум-Запоріжжя", закликає містян не кидати вже непотрібне новорічне дерево до сміттєвих баків, адже не займається вивозом таких відходів. Як влада планує утилізувати ялинки та сосни в Запоріжжі, та які альтернативні способи взяли на озброєння мешканці ОСББ — розбиралося Суспільне.
Як повідомив Суспільному повідомив голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району Валерій Мостовий, збирати на утилізацію викинуті ялинки у районах Запоріжжя почнуть після 22 січня.
Він зазначив, що кінцевого терміну збору немає. Підрядники забиратимуть новорічні дерева на утилізацію в рамках вивезення гілля, тобто протягом року.
Для того, щоб ялинки, сосни чи гілля потрапили на утилізацію, їх варто викидати не у сміттєвий бак, а класти поруч. На цьому ж наголошують у підприємстві "Вельтум-Запоріжжя".
"Необхідно залишити непотрібне дерево біля контейнерного майданчику, щоб техніка, яка буде здійснювати вивезення, мала змогу легко під’їхати та завантажити саме ялинки", — йдеться у повідомленні.
Окрім, як викинути ялинку (чи сосну) на смітник, існує більш екологічний спосіб утилізації — подрібнити дерево та використати сировину. Так до прикладу роблять в ОСББ "Сонячний світанок", що в Комунарському районі Запоріжжя. Раніше місцеві мешканці наймали робітників з обладнанням для дроблення деревини. Цього року із цим завдання порається двірник.
"У нас кожен мешканець ялинки віддає двірнику, він їх топорцем рубить на дрібні шматочки. Ми ними посипаємо свої присадибні ділянки", — розповів голова ОСББ "Сонячний світанок 2015" Олег Комаренко.
Він також зазначив, що планує обладнати біля під'їздів спеціальні майданчики для великих контейнерів. Туди мешканці зможуть викидати будівельне сміття, а в післяноворічний час — і ялинки.
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Міської ж програми з переробки новорічних дерев у Запоріжжі немає. Як пояснив Валерій Мостовий, зібрані ялинки підрядники подрібнюють та відправляють на сміттєзвалище.
До слова, у деяких містах України працюють пункти приймання ялинок та сосен для подальшої переробки. У Києві та Житомирі подрібнені на щепу дерева використовують для захисту ґрунту від пересихання і перегріву. Аналогічно щепу планують використати й у Дніпрі, окрім того дерева у вигляді брикетів спалюватимуть у твердопаливних котлах на комунальних підприємствах, а також використають для опалення бази КП "Зооконтроль".
У Луцьку частину ялинок, які з зеленими голками, вивозять на потреби зоопарку. Решту хвої забирають на комунальне підприємство, де використовують для обігріву приміщень. У Львові зібрані новорічні дерева відправлятимуть на компостувальну станцію.
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