Запоріжців закликають не кидати ялинки до сміттєвих баків

Компанія, що займається вивозом сміття — "Вельтум-Запоріжжя", закликає містян не кидати вже непотрібне новорічне дерево до сміттєвих баків, адже не займається вивозом таких відходів. Як влада планує утилізувати ялинки та сосни в Запоріжжі, та які альтернативні способи взяли на озброєння мешканці ОСББ — розбиралося Суспільне.

Як повідомив Суспільному повідомив голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району Валерій Мостовий, збирати на утилізацію викинуті ялинки у районах Запоріжжя почнуть після 22 січня.

Він зазначив, що кінцевого терміну збору немає. Підрядники забиратимуть новорічні дерева на утилізацію в рамках вивезення гілля, тобто протягом року.

Для того, щоб ялинки, сосни чи гілля потрапили на утилізацію, їх варто викидати не у сміттєвий бак, а класти поруч. На цьому ж наголошують у підприємстві "Вельтум-Запоріжжя".

"Необхідно залишити непотрібне дерево біля контейнерного майданчику, щоб техніка, яка буде здійснювати вивезення, мала змогу легко під’їхати та завантажити саме ялинки", — йдеться у повідомленні.

Facebook: Weltumzp Не варто викидати ялинки в смітник

Окрім, як викинути ялинку (чи сосну) на смітник, існує більш екологічний спосіб утилізації — подрібнити дерево та використати сировину. Так до прикладу роблять в ОСББ "Сонячний світанок", що в Комунарському районі Запоріжжя. Раніше місцеві мешканці наймали робітників з обладнанням для дроблення деревини. Цього року із цим завдання порається двірник.

Фото: Unsplash Рубка ялинок — додатковий заробіток для двірника

"У нас кожен мешканець ялинки віддає двірнику, він їх топорцем рубить на дрібні шматочки. Ми ними посипаємо свої присадибні ділянки", — розповів голова ОСББ "Сонячний світанок 2015" Олег Комаренко.

Він також зазначив, що планує обладнати біля під'їздів спеціальні майданчики для великих контейнерів. Туди мешканці зможуть викидати будівельне сміття, а в післяноворічний час — і ялинки.

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Міської ж програми з переробки новорічних дерев у Запоріжжі немає. Як пояснив Валерій Мостовий, зібрані ялинки підрядники подрібнюють та відправляють на сміттєзвалище.

До слова, у деяких містах України працюють пункти приймання ялинок та сосен для подальшої переробки. У Києві та Житомирі подрібнені на щепу дерева використовують для захисту ґрунту від пересихання і перегріву. Аналогічно щепу планують використати й у Дніпрі, окрім того дерева у вигляді брикетів спалюватимуть у твердопаливних котлах на комунальних підприємствах, а також використають для опалення бази КП "Зооконтроль".

У Луцьку частину ялинок, які з зеленими голками, вивозять на потреби зоопарку. Решту хвої забирають на комунальне підприємство, де використовують для обігріву приміщень. У Львові зібрані новорічні дерева відправлятимуть на компостувальну станцію.

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