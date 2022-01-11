У Черкасах затримали чоловіка, який поранив ножем товариша під час застілля

10 січня близько 19 години до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили 24-річного жителя Черкас з ножовим пораненням грудної клітини. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За інформацією Зої Вовк, травмований розпивав алкогольні напої у компанії знайомих чоловіків. Вони почали сваритися. Один із товаришів схопив ніж та вдарив його у груди.

"Підігрітий алкоголем та емоціями у сварці, чоловік схопив ножа і вдарив ним товариша", – розповіла Зоя Вовк.

За інформацією пресслужби Черкаської окружної прокуратури, інцидент стався в приміщенні гуртожитку по вулиці В'ячеслава Чорновола в Черкасах.

"Чоловік, перебував у нетверезому стані в одній із кімнат гуртожитку. Під час конфлікту він взяв зі столу кухонний ніж та умисно наніс своєму знайомому два удари в ділянку грудної клітини", – розповіли в пресслужбі прокуратури.

У коментарі Суспільному речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок повідомила, що медики екстренки доправили пораненого чоловіка до медзакладу у важкому стані:

"У чоловіка медики екстренки попередньо діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітки та гемопневмоторакс. Бригада швидкої надала пацієнтові допомогу та доправила його у важкому стані до Третьої черкаської міської лікарні", – зауважила речниця.

Поліцейські Черкаського райуправління поліції та бійці батальйону поліції особливого призначення затримали 23-річного підозрюваного. За нанесення умисних тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження й повідомили йому про підозру.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Слідство триває.

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