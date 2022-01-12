Міський голова Рівного Олександр Третяк 12 січня відреагував на публікації щодо купівлі будинку та нібито невідповідність доходів та витрат на цю покупку, а також відкриття щодо себе кримінального провадження. Мер назвав це наклепом на себе та команду.

Що передувало заяві

11 січня стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи є у діях міського голови недостовірне декларування.

Передували цьому кілька публікацій на порталі “Rivne.online”, у них журналістка Вікторія Мамотюк розповідала про придбання будинку мером, який нібито вартує удвічі дорожче, ніж віддав за нього мер, а також про можливу невідповідність офіційних доходів та взятого кредиту до реальної суми цієї покупки.

Як відреагував мер

До 14 січня міський голова перебуває у відпустці. 12 січня на його сторінці у Facebook з'явилась заява із цього приводу. Він, зокрема, зазначає, що "інформаційні атаки, маніпуляції та провокації стали звичною частиною життя політичних опонентів" та вважає ці публікації наклепом. Достовірність цієї позиції Суспільному підтвердила речниця міськради Оксана Власюк.

"Тактика схожа на агресора: підло, негідно, маніпулятивно... Політичні опоненти, використовуючи власний інформаційний ресурс, регулярно тиражують наклеп на мене та мою команду. Далі так звані "новини" цього сумнівного медіа, перепощують “по команді” так звані групи та анонімні телеграм-канали. Цим інформаційним "тітушкам" байдуже, що писати, про кого і як. Працюють армії ботів, які щодня розганяють десятки потрібних меседжів для інформаційної війни", – йдеться в дописі на сторінці мера.

У тексті також вказано, що "інформатаки" стосуються і команди міського голови.

"Вважаю, що це підтвердження того, що розгорнута повномасштабна інформаційна війна. Але, повірте, я разом з командою, вийдемо з цієї війни переможцями, не сумнівайтеся. Бо правда завжди перемагає. А маніпуляціями та провадженнями нас не залякати", – зазначено у дописі.

Реакція авторки матеріалів

Матеріали, які стосуються придбання будинку міським головою, готувала журналістка порталу “Rivne.online”. У коментарі Суспільному вона зазначила, що під час підготовки інформації мер нібито уникав прямих відповідей

"Боїться вголос називати імена своїх критиків, але зрозуміло, кого він має на увазі. І замість того, щоб дати відповіді на поставлені питання, він вибухає емоційними літерами... Всі, хто мене знає і читає, бачать, що мені плювати на посади і політичні вподобання, я називаю все своїми іменами, і якщо людина обманює і робить не гідні вчинки, то мені байдуже його політична приналежність чи посада", – каже Мамотюк.

Вона також заперечила, що видання користується послугами так званих ботів. Більш розлогу позицію Вікторія Мамотюк опублікувала у своєму Facebook.

Що відомо

Згідно з українським законодавством, правоохоронці зобов'язані починати досудове розслідування після заяви чи самостійно виявленої інформації про можливі злочини. Так само провадження можуть закрити, якщо в діях фігуранта не підтвердиться порушення закону.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, це умисне недостовірне декларування посадової особи. Якщо провину доведуть, суд може призначити покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (68-85 тисяч гривень), громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, обмеження або позбавлення волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Олександр Третяк став міським головою наприкінці 2020 року, він виграв вибори як представник "Європейської Солідарності"

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram