У поліції Рівного почали досудове розслідування, фігурантом якого є міський голова Олександр Третяк. Йдеться про історію із придбанням будинку останнім та фактичної вартості покупки. Відомо про це стало із відповіді на інформаційний запит журналістці порталу “Rivne.online” Вікторії Мамотюк. Суспільному достовірність цього провадження підтвердила речниця поліції Марія Юстицька.

Що перевірятиме поліція

Як ідеться у відповіді на запит журналістки Вікторії Мамотюк, звернули увагу поліцейські на цю історію після публікації на сторінках інтернет-видання, це було 5 січня. Йдеться про те, що міський голова нібито вніс недостовірні дані у декларацію, а саме занизив вартість будинку після купівлі. ”Дійсна вартість нерухомості відрізняється від задекларованої на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб”, – йдеться у поясненні.

Журналістка видання зазначає, що у грудні 2021 року мер купив земельну ділянку та двоповерховий будинок у Бармаках, це поруч із вулицею Костромською. Частина грошей, понад 71,5 тис. доларів – кредит у банку, решта – власні гроші. У декларації вартість покупки вказана в розмірі 102 тисячі доларів. Журналістка стверджує, що цей будинок раніше продавався удвічі дорожче і міському голові не вистачило б до цієї суми щонайменше 73 тис. доларів. Тепер поліція в межах розслідування має розібратись у цій можливій невідповідності.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, це умисне недостовірне декларування посадової особи. Якщо провину доведуть, суд може призначити покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів (68-85 тисяч гривень), громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, обмеження або позбавлення волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Зазначимо, що, згідно з українським законодавством, правоохоронці зобов'язані починати досудове розслідування після заяви чи самостійно виявленої інформації про можливі злочини. Так само провадження можуть закрити, якщо в діях фігуранта не підтвердиться порушення закону.

Позиція мера

До 14 січня міський голова Рівного перебуває у відпустці. Суспільне звернулось до речниці міськради Оксани Власюк із проханням отримати його позицію щодо відкриття кримінального провадження. Коментар ми оприлюднимо, як тільки отримаємо.

30 грудня на сесії Рівнеради мер уточнив, що поки що мешкає у квартирі на вулиці Макарова. Однак, купівлю будинку підтвердив та озвучив суму, яку на це витратив.

“71 тисячу доларів взято у кредит в Ощадбанку і трошки більше ніж 30 тисяч доларів – свої власні збереження”, – повідомив міський голова та додав, що відповідні зміни в декларацію вніс у відведені законом терміни.

Що відомо

Це провадження стало другим, фігурантом якого є міський голова. У червні 2021-го в етері "Радіо Трек", коментуючи скарги рівнян на жебракування ромів у центрі міста, зазначив, що "... йде до того, що всіх запакують в автобус і відвезуть в їхнє рідне Закарпаття". Наступного дня Олександр Третяк публічно “перепросив" за емоції.

У поліції відкрили провадження за фактом можливих умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Як повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Марія Юстицька, у цій справі станом на кінець року тривала лінгвістична експертиза, за результатами якої й прийматимуть відповідне процесуальне рішення.

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