Поблизу села Переліски Копайгородської територіальної громади зіткнулись три автомобілі та трактор. Пасажирку однієї з авто доставили в лікарню.

Про це інформує відділ комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Аварія сталась близько 18:00 на автодорозі Житомир - Могилів-Подільський.

"Під час зустрічного роз’їзду зіткнулись автомобілі Peugeot та Mitsubishi, у результаті чого Peugeot зіткнулась з причепом трактора, що рухався попереду. Після зіткнення Peugeot з трактором у легковик в’їхав Volkswagen", – зазначають в поліції.

У результаті аварії у Могилів-Подільську лікарню доставили 40-річну пасажирку Peugeot.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Водії освідувані, вони тверезі. Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

Слідством розпочато кримінальне провадження. Винуватцю аварії передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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