У Тернополі на ринку горів кіоск

У Тернополі на вулиці Київській виникла пожежа продуктового кіоску. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, о 23:34 виникла пожежа продуктового кіоску з поширенням вогню на хлібний кіоск. Вогонь знищив металевий продуктовий кіоск та товар в ньому на площі 5 м. кв., пошкодив стіну та внутрішнє облицювання хлібного кіоску на площі 3 м. кв. За 30 хвилин пожежу ліквідували. Під час гасіння врятували три кіоски.

Фото: Леся Продоус/Суспільне Площа пожежі склала 3 м. кв.

Також минулої доби рятувальниками області ліквідували чотири пожежі на Тернопільщині, каже Данілін.

Що відомо