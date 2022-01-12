У Чернівцях покажуть документальний фільм про побут буковинських гуцулів

У Чернівцях безкоштовно покажуть документальний фільм "Цидулки про гуцулів". У ньому автори стрічки показали буковинців, які живуть в гірській місцевості.

Про це йдеться на сторінці "Резиденції молоді" у Facebook.

За словами авторки ідеї фільму Євгенії Гайфер, завдяки кінострічці хотіли показати особливість культури гуцулів через їхні унікальні традиції та побут без стереотипів.

Герої кінострічки — реальні люди. Одні живуть на полонині, де доглядають за худобою та виготовляють сир, інші — грають на давніх музичних інструментах. Також у фільмі можна побачити традиції гуцульського весілля та виготовлення вінків для молодят.

Фільм створювала команда Суспільного Буковина зі стороннім продакшеном. Прем'єра стрічки відбулася 1 січня на всіх регіональних телеканалах Суспільного.

У "Резиденції молоді" фільм можна буде переглянути 14 січня о 17:00 (вулиця Головна, 41). Аби відвідати кінопоказ, потрібно зареєструватися за посиланням. Також необхідно мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, довідку про одужання або негативний ПЛР-тест.

Що відомо

Гуцули — група українців, що живуть у гірських районах західних областей України

— група українців, що живуть у гірських районах західних областей України Цидулка — діалектне розмовне слово, яке означає "коротенький лист", "записка".

— діалектне розмовне слово, яке означає "коротенький лист", "записка". Згідно з тендером, виробництво фільму коштувало майже 205 тисяч гривень.

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