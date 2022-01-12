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Тигрицю та левів з туркомплексу на Буковині відправили в Африку
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Тигрицю та левів з туркомплексу на Буковині відправили в Африку

Оксана Чміль
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Тигрицю та левів з туркомплексу на Буковині відправили в Африку Тигри, яких тримали в туристичному комплексі. Фото: Суспільне Чернівці

Левів та тигрів, які перебували в туристичному комплексі “Сонячна Долина” неподалік Чернівців, переправили в Південно-Африканську Республіку. Там вони житимуть в реабілітаційному центрі.

Про це Суспільному Буковина сказала зоозахисниця та волонтерка благодійного фонду "Нейтон" Анна Масяч.

Тварини в Африці житимуть у напіввільних умовах, їм допомагатимуть реабілітуватися та годуватимуть, щоб хижаки набрали вагу.

Тигрів та левів, які були в неволі неподалік Чернівців, відправили в АфрикуСуспільне Буковина

Леви, яких тримали на території туристичного комплексу

Трьох левів та тигрицю на автомобілі перевезли до Борисполя, опісля на літаку доправлять до Стамбула, а звідти — в Йоганнесбурґ, що в Південно-Африканській Республіці. З аеропорту ще понад 14 годин тварин перевозитимуть до реабілітаційного центру Simbonga Game Farm & Sanctuary.

Документи для перевезення тварин готували приблизно рік. Волонтери перевозили тигра вперше, також 11 січня з Миколаївського зоопарку забрали на реабілітацію трьох левів.

Перевозити диких тварин дорого, каже Масяч. Тому для цього знайшли спонсорів.

Два леви жили у туристичному комплексі "Сонячна долина" з 2014 року, а тигриця та лев — з 2018. Більше диких тварин на території комплексу не тримають, сказав Суспільному генеральний директор туркомплексу Тодор Ротар.

Раніше ми розповідали про дворічного тигра, який травмувався у туркомплексі:

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