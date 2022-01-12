Тигрицю та левів з туркомплексу на Буковині відправили в Африку

Левів та тигрів, які перебували в туристичному комплексі “Сонячна Долина” неподалік Чернівців, переправили в Південно-Африканську Республіку. Там вони житимуть в реабілітаційному центрі.

Про це Суспільному Буковина сказала зоозахисниця та волонтерка благодійного фонду "Нейтон" Анна Масяч.

Тварини в Африці житимуть у напіввільних умовах, їм допомагатимуть реабілітуватися та годуватимуть, щоб хижаки набрали вагу.

Суспільне Буковина Леви, яких тримали на території туристичного комплексу

Трьох левів та тигрицю на автомобілі перевезли до Борисполя, опісля на літаку доправлять до Стамбула, а звідти — в Йоганнесбурґ, що в Південно-Африканській Республіці. З аеропорту ще понад 14 годин тварин перевозитимуть до реабілітаційного центру Simbonga Game Farm & Sanctuary.

Документи для перевезення тварин готували приблизно рік. Волонтери перевозили тигра вперше, також 11 січня з Миколаївського зоопарку забрали на реабілітацію трьох левів.

Перевозити диких тварин дорого, каже Масяч. Тому для цього знайшли спонсорів.

Два леви жили у туристичному комплексі "Сонячна долина" з 2014 року, а тигриця та лев — з 2018. Більше диких тварин на території комплексу не тримають, сказав Суспільному генеральний директор туркомплексу Тодор Ротар.

Раніше ми розповідали про дворічного тигра, який травмувався у туркомплексі:

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