Маланкар з прикордонного буковинського села Красноїльськ виготовляє маски для переберії. Василь Барбуца займається цим понад десять років. Маски потрібні для традиційних персонажів Баби, Діда, ”Жида”.

Аби виготовити одну таку маску, Василь витрачає добу. Розповідає, що найскладніше робити маску діда, а найцікавіше — вигадувати образ для "Жида". Маски Василь робить в техніці пап'є-маше.

Майстер накладає шар пластиліну на заздалегідь підготовлену гіпсову основу. На неї наносить змочений водою та клеєм папір, а опісля – шар міцної тканини. Всі шари повинні просохнути. Тоді майстер додає до обличчя деталі: розфарбовує маску та прикріплює брови, вуса та бороду.

Василь навчився робити маски самостійно, також консультувався з іншими майстрами.

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Що відомо

Маланка — народне та церковне свято напередодні "старого" Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Чернівецької області.

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