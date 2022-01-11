Де на Буковині можна буде побачити автентичну Маланку

У ніч на 14 січня в громадах Чернівецької області відбуватиметься святкова переберія — Маланка. Жителі сіл переодягатимуться у тварин та різних персонажів та маланкуватимуть на подвір'ях сусідів. Також побачити Маланку можна буде на фестивалі в Чернівцях. Суспільне зібрало місця, де відбуватиметься переберія.

Бесарабська Маланка на Сокирянщині

14 січня майже у всіх селах Сокирянської громади збиратимуться маланкарі, розповів Суспільному голова громади Василь Козак. Через карантинні обмеження відзначатимуть свято лише на вулиці.

У переберії в селі Сербичани братимуть участь і молоді, і старші люди. Переодягнені місцеві ходитимуть від хати до хати з побажаннями щастя та достатку в новому році.

У Шебутинцях та ближніх селах хлопці одягають на себе каркас коня. Вони танцюють в ньому та кланяються.

Ввечері приблизно о 18:00 біля будинку культури в Сокирянах зберуть колективи з навколишніх сіл для карнавального дійства.

undefined Колектив маланкарів на фестивалі в Чернівцях

Вашківецька переберія

Вашківецькі маланкарі одягають маски. Їх виготовляють місцеві майстри впродовж року.

14 січня з 11:00 у Вашківцях перебрані гурти з навколишніх сіл, з інших областей та Румунії пройдуть вулицями міста, про це йдеться на сайті громади. Серед них проведуть конкурс та нагородять переможців. Також у місті відкриють скульптуру "Вашківецька Маланка Переберія", спалять дідух та запустять святкові феєрверки.

Фото: Ukraїner Святкування Маланки у Вашківцях

Маланка в Красноїльську

Масово маланкують у селі Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. Зранку 14 січня з усіх кутів села сходяться перебрані жителі. Хлопці одягають костюми Ведмедів з сіна, які важать понад 30 кілограмів. У цих костюмах маланкарі ходять весь день. Так селяни виказують повагу ведмедю – господарю Карпат. Ведмеді танцюють разом з усіма, показуючи, що людина приборкала дику тварину. Також персонажами красноїльської Маланки є Дід та Баба, Король та Королева, Лікарі, "Цигани", "Жиди", а також Чорти.

Фото: Суспільне Буковина Хлопець в костюмі Ведмедя на святкуванні Маланки в Красноїльську

Фестиваль Маланок в Чернівцях

15 січня на фестиваль приїдуть понад 30 колективів, найкращі з них отримають грошову винагороду. Призовий фонд складає понад 200 тисяч гривень. У програмі фестивалю хода центральними вулицями та виступи колективів на площах міста.

Що відомо

Маланка — народне та церковне свято напередодні "старого" Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Чернівецької області.

У Чернівцях на проведення фестивалю "Маланка-фест" виділили 400 тисяч гривень. Рішення прийняли на сесії міської ради.

У 2021 році в Чернівцях не проводили фестиваль через карантинні обмеження та поширення коронавірусної інфекції. Замість фестивалю провели онлайн-конкурс на найкраще фото з попередніх років.

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