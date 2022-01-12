У Чернігові цьогоріч планують придбати 5 нових тролейбусів

У Чернігові у 2022 році планують купити п'ять нових тролейбусів. Такий тендер оголосили на майданчику електронних закупівель Prozorro. Очікувана загальна вартість 25 мільйонів гривень.

Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник Управління транспорту Олександр Рижий.

Торік Чернігів придбав чотири тролейбуси за майже п'ять мільйонів кожний, розповів посадовець.

"Нині в автопарку "ЧТУ" 90 пасажирських тролейбусів. Кожного дня на маршрути виходять 65 машин, з них 35-38 низькопідлогових", — каже Рижий.

Він також додав, що загалом, починаючи з 2016 року, місто придбало 37 нових тролейбусів.

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