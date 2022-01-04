У Чернігові можуть підвищити вартість проїзду у громадському транспорті через здорожчання метану. Про такі наміри перевізників повідомив заступник міського голови Віктор Геращенко на нараді в міськраді.

"30 грудня (2021 року, -ред.) перевізники повідомили про перегляд тарифів у 2022 році. Тому будемо дивитися та моніторити ситуацію по Україні", – сказав Віктор Геращенко.

За його словами, з 1 січня стрімко зросла вартість метану. Він коштував 24-26 гривень за м3, а нині – 48-50 гривень за м3.

"У Чернігові 160 автобусів працюють на метані. І вже 1-3 січня через різке здорожчання на маршрутах працювали лише 40-60% транспорту. На сьогодні (4 січня, -ред.) вийшли 148 автобусів, а в середньому до цього по Чернігову виходило 190. Для містян будуть певні незручності у січні через скорочення автобусів на маршруті", – сказав Віктор Геращенко.

З його слів, наразі перевізники займаються переобладнанням автобусів та переходять на пропан та бензин.

Автозаправна станція на виїзді з Чернігова – єдина у місті, яка продає метан. На цьому пальному їздить 70% транспорту компанії-перевізника "Пассервіс Люкс". Через те, що з 1 січня метан подорожчав з 23 гривень до 50, на маршрути вийшли 80% транспорту підприємства від запланованого.

"Ця цифра буде ще меншою. Ми частину транспорту заправили 31 грудня, і він стояв до сьогоднішнього дня (4 січня, -ред.) для того, аби у новому році можна було почати роботу без колапсів", – повідомив директор компанії "Пассервіс Люкс" Володимир Козир

У січні транспорт може працювати з затримкою, розповів перевізник Володимир Козир.

"Як би ми не старалися, але людям доведеться у січні трішки потерпіти. Тому що переобладнання на альтернативні види палива не відбудеться за 1 день, це потрібно 2-3 тижні. Поки найбільше будуть страждати №43, 44, 16".

Чому так стрімко зросла ціна на метан, пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Ця криза виникла через те, що внутрішні ціни на газ в Україні прив’язані до зовнішніх спекулятивних котирувань. Це прив’язка штучна, і вона була ініційована компанією "Нафтогаз Україна" і була підтримана урядом. Це не ринкова ціна, це прив’язка до котирувань, які не визначаються попитом і пропозицією, а визначаються бажаннями спекулянтів. Транспорт не виходить на лінії, вже є декілька звернень підприємств з харчової промисловості, які заявили про те, що вони не в змозі забезпечувати функції за сьогоднішніх цін на газ. Крім того, існує небезпека того, що взагалі в Україні абсолютна більшість підприємств або скоротить виробництво або просто зупиниться".

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко так прокоментував можливе здорожчання тарифів:

"Перевізники не безпідставно скаржаться. Будемо спостерігати за ситуацією по Україні. Це питання загальноукраїнське. Якщо інші міста будуть підвищувати тарифи, то будемо теж переглядати. Ми не будемо першими. Їздити за старим тарифом при паливі, яке вдвічі здорожчало – складно".

Нагадаємо, у Чернігові три місяці тому вже підвищували вартість тарифів на проїзд в тролейбусах та маршрутках – до 8 гривень. Таке рішення ухвалив виконком Чернігівської міської ради 29 вересня. З основних чинників підвищення тоді називали – збільшення цін на паливо та електроенергію. До того вартість проїзду у чернігівських маршрутках становила 6 гривень. У тролейбусах – 5 гривень, а за транспортною карткою – 3,95.

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