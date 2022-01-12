У вестибюлі станції "Майдан Конституції" харківського метро 12 січня стався обвал стелі. Люди не травмувалися. Прохід обмежений. Причини обвалу з'ясовує комісія.

Стеля частково обрушилася о 8:24, повідомив Суспільному речник підземки Олексій Бітнер.

"О 8:24 на станції "Майдан Конституції" відбулося обсипання штукатурки з ділянки стелі на вестибюлі. На даний момент ділянка огороджена, і йде прибирання. Пасажирів не зачепило. Скарг та звернень немає", — повідомив Бітнер.

За його словами, ця подія не є наслідком пориву водогону, який стався 11 січня в метро: "Це абсолютно в іншому місці".

Найближчим часом в метро приберуть сміття, а вночі стелю відремонтують, сказав Бітнер.

У метрополітені з'ясовують причини обвалу та обіцяють перевірити інші вестибюлі, написав у Facebook речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Там вже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини того, що відбулося. Найголовніше, що ніхто не постраждав. Стелю будуть далі "обстукувати". Також будуть перевірені стелі усіх вестибюлів станцій підземки", — повідомив Сидоренко.

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