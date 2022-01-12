У КНДР підтвердили запуск гіперзвукової ракети 11 січня

Північна Корея підтвердила успішне випробування гіперзвукової ракети у вівторок, 11 січня. Про запуск ракети повідомило державне інформаційне агентство КНДР Korean Central News Agency (KCNA) у середу, 12 січня.

Запуск ракети провела Академія наук національної оборони ближче до світанку 11 січня, йдеться у повідомленні.

За випробуванням гіперзвукової ракети спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Перед запуском вчені проінформували його про систему гіперзвукової ракетної зброї, повідомляє KCNA.

За даними агентства, гіперзвукова боєголовка вразила встановлену ціль у водах на відстані 1000 км.

Раніше у військовому відомстві Південної Кореї заявили, що КНДР імовірно здійснила тестовий пуск ще однієї балістичної ракети 11 січня. За повідомленням Reuters, запуск ракети, який вже отримав осуд збоку урядів США та Японії, відображає прагнення Кім Чен Ина до посилення збройних засобів КНДР про яке він заявив під час своєї новорічної промови.

Що відомо

У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн.

КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.

24 червня державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин призупинив дію військового плану проти Південної Кореї.

У липні 2021 року КНДР та Південна Корея відновили канали зв'язку.

Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці.

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