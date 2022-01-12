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Гривня потроху втрачає позиції. Курс валют на 12 січня
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Гривня потроху втрачає позиції. Курс валют на 12 січня

Олена Богданьок
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Гривня потроху втрачає позиції. Курс валют на 12 січня Unsplash

У середу, 12 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,51 UAH/USD. Таким чином долар виріс на 1 копійку.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав на 5 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

  • 27,51 гривні за долар;
  • 31,17 гривні за євро.

Станом на 11 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,50 UAH/USD, щодо євро — 31,12 UAH/EUR.

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