Гривня потроху втрачає позиції. Курс валют на 12 січня

У середу, 12 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,51 UAH/USD. Таким чином долар виріс на 1 копійку.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав на 5 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,51 гривні за долар;

31,17 гривні за євро.

Станом на 11 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,50 UAH/USD, щодо євро — 31,12 UAH/EUR.

Читайте також

Майбутнє світової економіки виглядає "похмуро" – Світовий банк

Як спланувати сімейний бюджет. Поради експертки з фінансової грамотності

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу