Ветеран війни Ігор Галушка зі Львова може залишитися без житла від держави

Ветеран війни Ігор Галушка отримав від держави гроші на купівлю житла. У 2019-му році він купив квартиру, проте його житло досі не здали в експлуатацію. Тепер управління соцзахисту може повернути кошти назад.

Ігор Галушка пидбав квартиру на вулиці Угорській, 14 три роки тому. Гроші на житло отримав із державного бюджету як ветеран війни. Їх виділили в управлінні соцзахисту. Тоді це було понад мільйон гривень.

"Соцзахист дав дозвіл на перерахунок грошей банку і вони перерахували. Я отримав свідоцтво на квартиру і далі все", — каже Ігор Галушка.

Право власності на квартиру Ігор чекає досі. Його не можна отримати поки будинок не здадуть в експлуатацію. А це ще не зробили, бо вже третій рік тривають судові процеси.

Суспільне Львів Ветеран війни Ігор Галушка у квартирі, на яку поки не отримав права власності

"Не міг уявити, що може так статися. Місто дало дозвіл, є забудова, і все обривається. ДАБІ забирає, суди з орендарем землі. Як це взагалі може бути, я трошки не розумію", — каже Ігор Галушка.

Представник фірми-забудовника "Мальви" Олег Труш пояснює, що судові процеси тривають, бо державна архітектурно-будівельна інспекція відкликала дозвіл на будівництво.

"Де-юре – нездані. По факту – готові, збудовані, підведені зі всіма мережами, з газом, світлом, водою. Там живуть люди, ми їх забезпечили повністю. Ми зараз в судовому порядку відновлюємо дію містобудівних умов, щоб відновити дозвіл на початок будівництва, щоб потім здати його в експлуатацію", — каже Олег Труш.

Відповідно до договору між управлінням соцзахисту та Ігорем потрібно надати документи на власність, інакше гроші через суд повернуть у Держбюджет.

"Наш соцзахист зайняв правильну позицію, оскільки, ще з кінця лютого-березня 2021 року ми зобов’язані були звернутися до суду, аби стягнути кошти. Ми цього не зробили і в будь-якому випадку має бути більш-менш адекватна реакція, тому ми обмежилися написанням листів. Так в нас є час до завершення строку позивної давності. Це є 2024 рік", — каже керівниця міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Справу щодо дозволу на будівництво розглядатимуть у Верховному суді України. Ось що радить робити юристка Лілія Баюш перед тим, як купувати житло.

"У першу чергу ви повинні звертати увагу при купівлі квартири чи є відповідні документи на початок будівництва. Чи є відповідні документи на земельну ділянку, на якій це будівництво ведеться. Чи немає судових процесів з тим забудовником, у якого ви купуєте це майно", — каже юристка Лілія Баюш.

На разі управління соцзахисту не подаватиме до суду на повернення коштів від ветерана війни. Це станеться, якщо права власності на житло не буде до 2024 року.

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