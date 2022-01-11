На Харківщині прогнозують посилення морозів

Найближчими днями на Харківщині очікуються морози — вночі 13 січня до -19°C.

Морози у Харківській області посиляться 12 січня, повідомляє на офіційному сайті Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Синоптики прогнозують від -11°C до -16°C вночі і від -8 до -13°C вдень, хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, північний вітер до 12 м/с.

13 січня температура вночі може опуститися до -19°, вдень до -12°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

14 січня температура вночі від -8° до -13°, вдень від -3° до +2°. Цього дня очікуються опади — вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

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