Фото з твариною. Правоохоронці передали мартишку до зоопарку

Мартишка, яку правоохоронці восьмого січня вилучили у власника за фото з тваринами на Соборній, перебуває у зоопарку. Тварину обстежили ветеринари та чекають на результати аналізів.

Ветеринар Олег Явкін говорить, що приматові майже два роки. Наразі його стан здоров’я досліджують.

"Мартишку ми обстежили. Оскільки вона працювала на вулиці, ми її послухали: легені, бронхи, — з боку дихальної системи порушень немає. З боку шлунково-кишкового тракту теж у нормі. По нервовій системі особливих проблем не видно, щоправда, тварина схудла, для цього виду вона худа", — розповів начальник відділу ветеринарної медицини Миколаївського зоопарку Олег Явкін.

Станом на 11 січня тварина на карантині. Питання щодо її подальшої долі вирішують правоохоронці. Помістити мартишку до наявної в зоопарку родини приматів не зможуть.

"Є закон про охорону тварин, є постанова про заборону фотографування із тваринами. У нас є природоохоронна інспекція, раніше була природоохоронна прокуратура. Тварини підлягають негайній конфіскації. За рішенням суду мають їх передати в якийсь з зоопарків України, де для них є місце", — сказав директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

На власника орланів та мавп, за використання диких тварин для заробітку на фото з ними, поліцейські склали адміністративний протокол. Втім, вилучили тільки мартишку.

"Склали адміністративні матеріали на власника орланів та мавп, з якими пропонувалося миколаївцям за гроші фотографуватися на вулиці Соборній. Санкція статті передбачає штраф до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 грн — ред.) із конфіскацією тварин, якщо перебування тварин у власника становить загрозу для її життя або здоров’я", — сказала речниця Нацполіції Тетяна Петрова.

Миколаївець Дмитро Рябченко говорить, що він та його знайомі неодноразово звертались до правоохоронних органів щодо експлуатації птахів та тварин для фото.

Фото: Преступности.нет Чоловік використовував тварин для заробітку на фото

"Після того, як ми підняли галас, депутат міськради був тут, вони зникли і через день знов вийшли. Потім вже завдяки резонансу у Facebook, люди почали звертатись і журналісти цю тему почали підіймати і тоді вже вони змушені були зникнути, чи надовго — не знаю", — розповів Дмитро Рябченко.

Фото: Національна поліція Мартишка, яку вилучили у господаря

"Зараз ми бачимо, що є пониження температури. Це може загрожувати здоров'ю тварин, тому прошу громадян звертатись на лінію 102 і повідомляти. Я думаю, що у всіх випадках буде вилучення даних тварин. А винні особи понесуть відповідальність в розмірі штрафу, а якщо буде загроза життю - більш жорстке, там вже кримінальна відповідальність", — сказав начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Данила.

У випадку вилучення тварин або птахів у власників, на перетримку їх готові приймати у зоопарку.

"Звертаємось до наших містян: не фотографуйтесь із тваринами, не створюйте цей привід для їх експлуатації. Особливо це стосується орланів, які всі свята стояли на Соборній. Якщо ця зелена мартишка, можливо, народилась десь у зоопарку або у розпліднику, то орлани, які були на Соборній — ці птахи вилучені з дикої природи, до того ж це - варварське вилучення", — сказав директор зоопарку Володимир Топчий.

Що відомо

8 листопада 2021 року до закону України про жорстоке поводження з тваринами внесені зміни, зокрема до статті 89 кодексу про адмінправопорушення — відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, жебракування, проведення фотосесій з тваринами — передбачений штраф від 3400 гривень 8500 грн.

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