Без цукру, вдвічі менше хліба та поки без фруктів – в Новгород-Сіверській школі №2 з початком нового навчального семестру перейшли на нове меню в шкільній їдальні.

Гороховий суп, омлет, пшоняна каша та салат зі свіжої капусти – такі страви приготували для школярів на обід у Новгород-Сіверській школі №2.

ФОТО: Суспільне Чернігів Омлет для учнів у Новгород-Сіверській школі №2

З 11 січня тут перейшли на нове меню. Хоча принципової різниці між тим, як готували останніх півроку і зараз – нема, розповідає кухарка Катерина Панченко. Зміни торкнулись лише кількості хліба на дитину.

ФОТО: Суспільне Чернігів Порція хліба на дитину

На харчування за рецептами кухаря Євгена Клопотенка переходять останні півроку. Кількість солі в стравах зменшували поступово, тому діти її нестачі не відчули.

Чай без цукру дають в їдальні також останні півроку. Це школярам не подобається.

"Тьотя, ви не забули нам цукор додати – це була перша реакція… Пояснювали дітям, як могли. Деякі діти казали, що будуть з собою в баночці носити (цукор)", – розповідає Катерина Панченко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Учні Новгород-Сіверської школи №2 за обідом

На столах свіжих фруктів поки нема. Закінчились наприкінці минулого року. Катерина говорить, закупка продуктів була ще до нового року. Іншого (приправ, різних фруктів) до школи ще не привозили.Причина – постачальники не приходять на тендери. Їх не влаштовує ціна, яку може запропонувати відділ освіти, говорить його начальниця Тетяна Ковальчук.

"У нас уже відбувся тендер на крупи, на фрукти. Не виходять постачальники на ті ціни, які ми пропонуємо. Від початку грудня тривають тендери… Відділ освіти надає пропозиції в тих межах, в які ми поставлені. От у нас є така вартість харчування, встановлена міською радою, є приблизні розрахунки... Ріст цін, зумовлений подорожчанням газу, лише на старті. Уже про це попереджають молокозаводи, хлібокомбінати – і це дуже серйозний аспект".

ФОТО: Суспільне Чернігів Гороховий суп для учнів у Новгород-Сіверській школі №2

З нового року громада оплачує вартість обідів для молодших школярів та для старших дітей з соціально незахищених категорій по 14 гривень на дитину на день, плюс частину овочів приносять батьки. Торік було 12 гривень. Скласти меню повністю за новими вимогами за ці гроші, навіть з урахуванням овочів від батьків, не виходить.

Катерина Панченко говорить, має бути 25-30 гривень.

За словами Тетяни Ковальчук, звертатимуться до міської ради з пропозицією скоригувати ціни.

До того ж, сам харчоблок їдальні не укомплектований потрібною технікою. Приміщенню самої їдальні вже понад сто років. М’ясорубку, холодильники докупали сюди кілька років тому, електросковорідці близько 40 років. Одна з плит у їдальні служить ще з 1985 року.

ФОТО: Суспільне Чернігів Кухня у Новгород-Сіверській школі №2

Загалом по громаді, жоден харчоблок не відповідає сучасним вимогам. У більшості шкіл переобладнувати кухні потрібно було набагато раніше, каже Тетяна Ковальчук. Частину необхідного громада купувала, але цього не достатньо. Тому розраховують на субвенцію з держбюджету. З її слів, потрібно 25-28 мільйонів.

Ще одна проблема у впровадженні харчування за новими вимогами – відсутність збірок нових рецептів.

Між тим, деякі страви за новими рецептами дітям сподобалися, розповідає Катерина Панченко. До чаю без цукру також починають звикати.

ФОТО: Суспільне Чернігів Рецепти збирають самі кухарі - через те, що їм не надали збірок, за якими треба готувати

"В минулому році нам давали чай і компот з цукром, а зараз кажуть, що цукор – це шкідливо для зубів. І я погоджуюсь з цим, тому я п’ю. Все добре. – А вдома? – А вдома мама мені з цукром готує чай зранку", – розповідає четвертокласниця Вікторія Юдицька.

А солодке, яке заборонили в шкільній їдальні, дехто з дітей купує самостійно – в магазинах.

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