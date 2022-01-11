Акцію "Даруємо книги з любов'ю" проводять у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Відвідувачі можуть принести свої книги та отримати одну в подарунок. За словами завідувачки відділу укомплектування цієї бібліотеки Марії Наконечної, акцію організували до Міжнародного дня дарування книг, який відзначатимуть 14 лютого.

11-річна Соломія Пилипчук принесла в обласну бібліотеку 5 книг. Працівниця книгозбірні Марія Наконечна виписує для дівчини талон. З ним Соломія зможе отримати від бібліотеки книгу в подарунок.

"Я ходжу в цю бібліотеку. Вирішила долучитися, бо хочу, щоб в бібліотеці було більше книжок. Я сьогодні принесла 5 книжок. Це казки і дитячі книги", – каже Соломія.

14-річний Артем Левчук відвідує обласну дитячу бібліотеку 7 років. Хлопець каже, про акцію дарування книг дізнався сьогодні.

"Це хороша акція. Я розкажу про неї друзям і подарую бібліотеці книгу", – розповів Артем.

Марія Наконечна показує книжки, які подарували відвідувачі бібліотеки. Жінка каже, наразі назбирали 40 видань. Це дитячі казки та енциклопедії:

"Акція тільки набирає обертів. Ми очікуємо набагато більше. Чекаємо, можливо відгукнуться видавництва, письменники. Можливо, хтось ще згадає, що в нього на поличці сумують книги. В нас вони отримають друге життя. У нас є соціальне спрямування акції. Книги, які ми отримаємо, подаруємо якійсь сільській бібліотеці, оскільки сільські бібліотеки мають бідніший фонд. Яка бібліотека працюватиме найкраще – зробимо їй щедрий подарунок".

Фото: Леся Продоус/Суспільне Марія Наконечна

Завершиться акція "Даруємо книги з любов'ю" 14 лютого, каже жінка. Її в обласній бібліотеці для дітей організовують 6 рік поспіль.

Міжнародний день дарування книг – це добровільна ініціатива, яку в 2012 році започаткувала власниця сайту дитячих книг Еммі Бродмур. Зараз цей день святкують у 44 країнах світу, каже Марія Наконечна.

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