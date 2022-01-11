МОЗ відтермінувало обов’язкове щеплення медиків і чиновників проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я перенесло терміни обов’язкової вакцинації для працівників медичної й комунальної сфери, а також місцевих органів влади із 20 січня на пізнішу дату. Відсторонювати нещеплених працівників органів місцевого самоврядування, медзакладів, комунальних підприємств, установ та організацій будуть від 31 січня.

Відповідний наказ оприлюднений на сайті міністерства.

"31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19", – йдеться у його тексті.

Відповідно до документа, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, додаються працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.

Міністерство попереджає, що працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Водночас така вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти COVID-19 та медичний висновок на підтвердження цього.

Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів можна знайти за посиланням.

Як нагадали у міністерстві, в Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2015 року № 83.

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