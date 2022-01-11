У Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара 11 січня складали іспит з рівня володіння державною мовою. Взяти участь могли усі охочі, хто попередньо зареєструвався.

11 січня на 14 годину на іспит з державної мови зареєструвалися 20 учасників. Одночасно з огляду на технічні вимоги до місця проведення проходити тестування можуть чотири людини, говорить завідувачка відділу електронної бібліотеки Оксана Золотухіна.

"Іспит показує рівень володіння державною мовою. Є 6 рівнів сертифікатів: низький рівень - А1-А2, середній рівень - В1-В2 і рівень вільного володіння – сертифікати С1-С2. Це на зразок європейських сертифікатів про знання мов", - каже інструкторка.

Сертифікат про знання державної мови є обов’язковим документом для тих, хто змінює місце роботи або працевлаштовується.

"Приходять різні категорії громадян. Здебільшого це - державні службовці, юристи, судді, працівники поліції. Були в нас директори шкіл, громадські діячі. Може кожен громадянин записатися і скласти іспит на знання мови. Але перш за все це потрібно тим держслужбовцям, які проходять конкурси, змінюють посаду або місце роботи", - каже Оксана Золотухіна.

Для складання іспиту потрібно мати Ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест та пройти реєстрацію. Перший етап – тестування, бали рахують автоматично, час на виконання завдань обмежений.

"Беру участь, тому що зараз вимоги, які перетерпіли певних змін із серпня місяця. Тому потрібно підтверджувати знання української мови. Тому я тут сьогодні. Записався", - говорить В'ячеслав Філончук.

"Кожен держслужбовець має вільно володіти державною мовою, а на підтвердження цього потрібно мати відповідні документи. Складності в складанні взагалі немає, якщо особа навчалася в українській школі, труднощів немає взагалі", - каже Іван Кузнєцов.

Другий етап – монолог, де людина має продемонструвати свої вміння усного мовлення, записавши відео. Владлена хоче стати секретаркою у суді, тому має вільно володіти мовою.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Я взагалі вирішила взяти участь, тому що зараз буду міняти роботу і мені для нової роботи треба сертифікат. Взагалі я пробувала реєструватися ще минулого року. Але в мене не вийшло. І ось я вчора тільки зареєструвалася. Взагалі дізналася, що я буду здавати іспит", - каже Владлена Савчук.

Сьогодні обробка даних зайняла кілька хвилин. Усі, хто прийшов на цю сесію, іспит склали.

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