На Полтавщині близько чверті посівів озимини уражені грибком. Його фахівці обласної Держпродспоживслужби виявили на пшениці, розповів Суспільному головний спеціаліст відділу фітосанітарної безпеки Віталій Христось. Ще на десятій частині засіяних площ оселилися гризуни. Найбільше їх у Кременчуцькій, Машівській, Оржицькій та Пирятинській громадах.

У фермерському господарстві, що у селі Кукобівка Решетилівської громади, понад 250 гектарів площ землі засіяні озимими культурами – пшеницею та ріпаком. Половина із них у доброму стані, каже агроном Павло Костогриз.

Суспільне Полтава Перевірка стану озимини фахівцями

"50% посіяли ми, можна сказати, у ранні терміни. Вона розкущилася, і пішла в зиму середина кущення. А половину площ посіяли пізнувато, хоч по термінах було й нормально, та погодні умови цього року склалися так, що пшениця знаходиться у фазі двох-трьох листків. Це не дуже добра фаза", - говорить Костогриз.

Від шкідників та хвороб посіви обробили восени, каже агроном-хімік господарства Денис Лось. Проте на деяких рослинах усе ж виявили грибок.

"Протруювання ми робимо доволі гарне, з мікродобривами, фунгіцидний та інсектицидний обробіток. По максимуму ми те, що змогли, зробили по захисту", - пояснює агроном-хімік Денис Лось.

На чверті засіяних площ Полтавщини виявили ознаки септоріозу – грибкового захворювання. Та під час морозу воно не розвивається. Тому врожай навесні можна зберегти, каже Віталій Христось.

Суспільне Полтава Чверть озимини на Полтавщині уражена грибком

"Для розвитку грибкових захворювань – септоріозу, кореневої гнилі, потрібна температура від плюс 5 до 8 градусів. Це веде до зниження урожаю, якості зерна. Усі агрономічні служби району, господарств планують догляд весною. Перш за все, це внесення фунгіцидів, далі інсектицидів, гербіцидів", - каже головний спеціаліст відділу фітосанітарної безпеки обласної Держпродспоживслужби Віталій Христось.

За словами Віталія Христося, ще на 10% посівів в області з’явилися гризуни.

"Трішки у нас були проблеми з гризунами на ріпаку. Але ми це нівелювали застосуванням біопрепаратів. Ми протравили насіння ячменю ярого і розкидали по полю. Виходить ми колонію заразили", - говорить агроном-хімік Денис Лось.

Загалом в області озимими культурами засіяли понад 263 тисячі гектарів землі. Це приблизно стільки ж, як і минулого періоду, розповів Віталій Христось.