Ветеран АТО Сергій Бачурін став "хрещеним побратимом" для трирічного чернігівця

Ветеран АТО і колишній розвідник Сергій Бачурін став "хрещеним побратимом" для 3-річного Віталія Ареф’єва. Два роки тому у його батька стався інсульт під час служби в зоні ООС на сході України. Чоловік лікувався, але у лютому 2020 року його серце зупинилося. Тепер під опіку сина кіборга Євгенія Ареф’єва взяв Сергій Бачурін. Тато Віталія помер, коли йому було півтора роки, розповідає бабуся Віталія і мати покійного Валентина Ареф’єва.

"П'ять місяців в окопах без заміни, не витримав сильних нервових потрясінь. Коли він був у Донецькому аеропорту в нього була контузія, але Женя не пішов у лікарню, думав голова поболить і перестане".

ФОТО: Суспільне Чернігів Валентина Ареф'єва

Минуло майже 2 роки, а мати досі чекає, що колись син вдягне напрасовані нею сорочки.

ФОТО: Суспільне Чернігів Віталій Ареф’єв

"Попрощалися назавжди, але я його чекаю. Весь час чекаю. Коли він подзвонить у двері, як він дзвонив, і скаже "мамо, це я".

У Євгенія залишилось троє дітей. Найменшому Віталію 3,5 роки. Його під опіку взяв колишній розвідник Сергій Бачурін.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Бачурін

"Ми хочемо, щоб за кожною сім’єю був закріплений учасник бойових дій, військовий капелан, меценат, бізнесмени і будемо так говорити, соціальні працівники, лікарі, військові психологи, тому що цим діткам і ми вирішили так, що до 16 років за згодою сім’ї".

Це один із етапів проекту "Батьківське серце", коли військові беруть під опіку дітей загиблих бійців.

"Це дуже важливо бути для дитини зразком чоловічої поведінки, зразком чоловічих чеснот, поводження з жінкою, з дітьми і взагалі з товаришами. Це дуже важливий момент. Зразок відносин з хрещеним побратимом для цих дітей, це буде найкраще, що може бути задіяне, бо він уособлює в собі батька", – говорить психолог військової частини восьмого навчального центру ДССТ Віктор Мозговий.

ФОТО: Суспільне Чернігів Віктор Мозговий

У Чернігові живе 17 дітей для яких можна стати "хрещеним побратимом", каже Сергій Бачурін. Для цього треба звернутися до організації “Бойове братерство України”.

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