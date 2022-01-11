У Кропивницькому 800 споживачів залишились без водопостачання. Воду відключили у будинках приватного сектору мікрорайону Некрасівка та частини мікрорайону Новомиколаївка. Директорка водоканалу Валентина Давидчук розповіла Суспільному, зробили це через ремонт водопроводу.

Вийшов термін експлуатації засувки, її замінять, каже Валентина Давидчук. "Цій засувці 20 років. ЇЇ вартість — 10 тисяч гривень". Поки ремонтують, підвозити воду не будуть, бо ніхто не подавав заявки. Про відключення води абонентів попередили завчасно.

Мешканка багатоповерхівки на вулиці Миру Віра Крючник говорить, про те, що не буде води не знала. Відключили її о 09:30. "Це все неочікувано, ніяких запасів. Колодязь далеко, ми вже старі, 82 роки, син привіз пляшку води для чаю, а для інших потреб немає води".

У Новомиколаївській гімназії мали записи – набрали 740 літрів води. Цієї води на день вистачить, сказала директорка Яна Лапіцька.

Відновити водопостачання планують до кінця дня.

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