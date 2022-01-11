Синоптики Хмельниччини прогнозують морози до -17°C

На Хмельниччині з 12 до 14 січня синоптики прогнозують зниження температури повітря вночі до -17°C. Проте з 14 січня температура підвищиться до -6°C.

Про це суспільному розповіла синоптикиня Хмельницького обласного гідрометеоцентру Анна Запоржина.

12 січня

На погоду в області буде впливати антициклон, що змістився зі Скандинавії. У цей день на Хмельниччині буде без опадів, на дорогах можлива ожеледь. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від -12°C до -17°C. Вдень по області 8-13°C нижче нуля.

У наступні чотири доби, 13-16 січня, переважно без опадів. Лише вдень 14 та протягом доби 15 січня йтиме невеликий сніг. Температура повітря вночі 13 січня 11-16°C морозу, вдень від 0°C до - 5°C.

З 14 січня відбудеться підвищення температури вночі до 1-6°C морозу, вдень до -3°C +2°C.

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