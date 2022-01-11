У Хмельницькому аквапарку "7 океан", де ймовірно отруїлися діти, аналізи для перевірки взяли через чотири доби після випадку. Аквапарк з 6 по 9 січня був зачинений.
Про це Суспільному розповів начальник відділу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Леонід Вальоса.
"50 людей з Вінниччини, 5 січня, у Хмельницькому відпочивали в аквапарку "7 океан", і після його відвідування, по дорозі до дому, 16 дітям стало погано. Троє дітей з однієї сім'ї: трьох, семи та дев'яти років, після огляду були госпіталізовані до лікарні за ознаками отруєння хлором. 13 дітей оглянули без госпіталізації. Як мені відомо, діти перебували в аквапарку 8 годин", - говорить Леонід Вальоса.
За його словами, центр контролю та профілактики хвороб спільно з міською Держпродспоживслужбою звернулися 6 січня до адміністрації аквапарку.
"Представники розважального закладу повідомили, що вони зачинені, та почнуть працювати з 9 січня. Їх повідомили, що перед відкритим, ми повинні провести лабораторні дослідження. 9 січня ми виїхали разом з працівниками із Держпродспоживслужби та взяли з семи чаш басейнів мазки та сім зразків повітря.
За результатами досліджень, ні в повітрі, ні у воді перевищень хлору не виявлено.
Що відомо
- У Хмельницькому правоохоронці перевіряють факт отруєння 16 дітей з Вінницької області, які 5 січня відвідували аквапарк "7 океан" у Хмельницькому. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, в межах якого проводять перевірку.
- Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1700 гривень або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Розважальний заклад наразі зачинений для відвідувачів.
- Суспільне намагалося отримати коментар від представників аквапарку, про те, ті відмовилися коментувати ситуацію.
- Головний лікар Вінницької обласної дитячої лікарні Василь Паненко розповів, що трьох дітей з 16 після обстеження госпіталізували до лікарні. Про стан дітей та діагноз лікар відмовився говорити без дозволу батьків. Наразі, за його словами, діти виписані з медичного закладу.
- 21 вересня 2019 року, зі скаргами на погане самопочуття, після відвідування хмельницького аквапарку, а саме першіння в горлі, закладеність в носі, сухий кашель, який закінчувався блювотою звернулись діти та дорослі до медичних закладів міста. Тоді за даним фактом також відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
- 21- му відвідувачу аквапарку "7 океан", 19 з яких – діти, поставили діагноз - інгаляційне отруєння парами хлору.