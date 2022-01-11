У Хмельницькому аквапарку "7 океан", де ймовірно отруїлися діти, аналізи для перевірки взяли через чотири доби після випадку. Аквапарк з 6 по 9 січня був зачинений.

Про це Суспільному розповів начальник відділу Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Леонід Вальоса.

"50 людей з Вінниччини, 5 січня, у Хмельницькому відпочивали в аквапарку "7 океан", і після його відвідування, по дорозі до дому, 16 дітям стало погано. Троє дітей з однієї сім'ї: трьох, семи та дев'яти років, після огляду були госпіталізовані до лікарні за ознаками отруєння хлором. 13 дітей оглянули без госпіталізації. Як мені відомо, діти перебували в аквапарку 8 годин", - говорить Леонід Вальоса.

За його словами, центр контролю та профілактики хвороб спільно з міською Держпродспоживслужбою звернулися 6 січня до адміністрації аквапарку.

"Представники розважального закладу повідомили, що вони зачинені, та почнуть працювати з 9 січня. Їх повідомили, що перед відкритим, ми повинні провести лабораторні дослідження. 9 січня ми виїхали разом з працівниками із Держпродспоживслужби та взяли з семи чаш басейнів мазки та сім зразків повітря.

За результатами досліджень, ні в повітрі, ні у воді перевищень хлору не виявлено.

Що відомо