У Тернополі відправили панахиду за загиблим військовослужбовцем

В 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола вшанували пам’ять військовослужбовця Андрія Петрушенка. Про це повідомив Суспільному командир бригади полковник Роман Дудченко.

"Ми пам’ятаємо тебе, пам’ятаємо твій подвиг, дорогий друже Андрію. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. На честь загиблого героя у бригаді приспущено державний прапор України, а також пролунав дзвін пам’яті, салютна команда здійснила три залпи зі стрілецької зброї", – каже Дудченко.

Фото: артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Вшанувати військового зібралися побратими

Військовослужбовці вшанували пам'ять воїна Андрія хвилиною мовчання, а капелан протоієрей Михайло відслужив поминальну панахиду

Андрій Петрушенко загинув 11 січня 2015 рроку від смертельних поранень під час мінометного обстрілу на блокпосту під м. Горлівка (Донецька область).

Указом президента України від 4 червня 2015 року, за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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