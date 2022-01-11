У п'ятьох навчальних закладах Івано-Франківська встановили індивідуальне опалення за міжнародною програмою NEFCO. Понад місяць, поки проводили роботи, старшокласники вчилися дистанційно, а учні початкової школи – в інших ліцеях.
Про це на оперативній нараді повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Наталія Микула.
Автономне опалення за програмою NEFCO облаштували у ліцеї № 11. За словами директорки навчального закладу Наталії Романишин, систему централізованого опалення тут встановили понад 50 років тому. Відтоді у навчальному закладі не міняли мережі. Саме тому ліцей взяв участь у програмі NEFCO.
"Система опалення в школі була вже зовсім застаріла. Тепловий вузол перестав працювати. В старому корпусі не було тепла. Тепер "з нуля" все поміняли. Всі труби, радіатори, вся система опалення, тепловий вузол – все абсолютно поміняли", – розповідає Наталія Романишин.
Мама третьокласника ліцею № 11 Юлія Тихонюк каже, що під час заміни опалення діти навчалися в інших школах міста. Жінка розповідає, що так вирішили батьки, адже більшість з них були проти дистанційного навчання.
"Тиждень ходили в ліцей № 3. Дякуємо їм. Нас справді гарно прийняли. Потім – у ліцей № 23. Дітям і батькам було важко, бо далеченько. Але знаєте, воно того варте, тому що ми будемо вчитися у теплій школі. Ми не залежимо ні від кого, маємо своє опалення. Ми можемо увімкнути його в будь-який час при похолоданні", – каже Юлія Тихонюк.
Класна керівниця 4-Б класу Олена Римик після ремонту готує приміщення для навчання учнів. Вчителька каже, що переваги автономного опалення уже відчула.
"Зараз ми приходимо щодня на роботу, і тут тепло, комфортно. Ми будемо в хороших умовах вчитися. Не будемо переживати, що нам треба одягнутися, чи руки змерзнуть в діток", – каже Олена Римик.
Окрім ліцею № 11, у межах програми NEFCO опалення замінили у ліцеях № 4, № 12, № 17 та у початковій школі "Пасічнянська".
"Програма NEFCO для нас важлива. У цьому році нам вдалося провести капітальні ремонти та реконструкції систем опалення, встановити індивідуальні теплові пункти у закладах освіти, в яких ці роботи не проводилися майже пів століття", – розповіла Наталія Микула.
З її слів, із 17 січня у всіх загальноосвітніх закладах міста відновлять навчання.
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