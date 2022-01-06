Костянтин Мегем став першим заступником голови Чернігівської ОДА

5 січня Костянтин Мегем обійняв посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідне розпорядження голова ОДА В’ячеслав Чаус підписав 31 грудня 2021 року.

Як повідомляє прес-служба ОДА, перший заступник голови опікується питаннями фінансів, будівництва, а також інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Зазначимо, Костянтин Мегем народився на Чернігівщині у селі Чемер Козелецького (а нині — Чернігівського) району 24 жовтня 1984 року.

Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Історія". Згодом отримав ступінь магістра бізнес-адміністрування в Київській школі економіки.

Відомо, що він працював з нинішнім головою В’ячеславом Чаусом в компанії "Укргазвидобування". За даними Єдиного державного реєстру декларацій, у власності Костянтина Мегема – квартира в Прогресі. У власності дружини – квартира під Києвом. Він має автомобіль "KIA SPORTAGE". За 2020 рік він отримав заробітну плату у розмірі один мільйон 45 тисяч гривень в компанії "Укргазвидобування".

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