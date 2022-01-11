Міністерство охорони здоров'я Греції дозволило чоловікам усіх сексуальних орієнтацій ставати донорами крові. До цього у країні існувала заборона з 1977 року на донорство чоловікам, які мали статеві контакти з іншими особами своєї статі, пише Latponet.

Вперше у новій формі претендентів на донорство крові Греції сексуальна орієнтація виключена як критерій, якому мають відповідати потенційні донори крові.

Як нагадує видання, форма Національного центру донорства крові містила пункт про те, що особа чоловічої статі не може стати добровільним донором крові, якщо вступала в одностатеві сексуальні зв'язки.

Відповідне рішення погодив міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс — перед вступом на посаду він обіцяв розібратися із цим питанням.

Що відомо

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.

Верховна рада, у четвер, 16 грудня, ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (5831). "За" проголосували 305 народних депутатів.

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