«Містечку майстрів» у Полтаві скасували плату за оренду місця торгівлі

Майстри, які продають свої вироби на пішохідній частині вулиці Соборності у Полтаві, протягом 2022-го року не сплачуватимуть оренду за місце торгівлі. Про це місцеву владу просили самі виробники, повідомив Суспільному керівник комунального підприємства «Полтава-сервіс» Денис Поліщук.

На порталі відкритих даних Полтавської міськради оприлюднили перелік угод з ярмарками, які протягом року працюють на території міста. Таких нині три – це новорічно-різдвяний ярмарок, «Містечко майстрів» і ярмарок сільськогосподарської продукції.

Суспільне Полтава Вартість оренди місць для полтавських ярмарків

Згідно із документом, вартість оренди місць для новорічно-різдвяного та ярмарка сільськогосподарської продукції у порівнянні із попереднім роком не змінилася. А для «Містечка майстрів» вона стала безкоштовною.

«Підприємці самі до нас звернулись і попросили це зробити. Там ціна і так невелика була, тому ми вирішили піти на зустріч», – пояснює керівник комунального підприємства «Полтава-сервіс» Денис Поліщук.

Торік у червні вартість оренди за місце для майстрів, що продають свої вироби на вулиці Соборності, встановили на рівні 530 гривень на місяць. У липні її зменшили до 231 гривні.

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