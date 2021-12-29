Касові апарати, зростання пенсій і нові податки: що зміниться з січня 2022-го

Із 2022-го року починають діяти кілька законів, ухвалених 2021-го. Деякі з них вплинуть на всіх жителів країни. П’ять змін Суспільне зібрало у матеріалі.

Реєстрація SIM-карт

Із 1 січня 2022-го українці обов’язково реєструватимуть свої SIM-карти. Робитимуть це за допомогою паспортних даних через зміни до Закону “Про електронні комунікації”. У ньому йдеться:

«Кінцевий користувач зобов’язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг».

Це для того, аби захистити користувачів від шахрайства.

Від 1 січня починається перехідний етап, який триватиме три роки. Протягом цього періоду і нові абоненти, й ті, хто вже мають SIM-карти, повинні «прив’язати» свій номер телефону до даних паспорта. Це зробити можна у сервісних центрах мобільних операторів.

Після 1 січня 2025-го незареєстрованих абонентів не обслуговуватимуть.

Касові апарати для ФОПів

Із 1 січня 2022-го року набуває чинності закон про обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Ті, хто від клієнтів отримують готівку, мають встановити касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій.

Цей закон стосується переважно підприємців третьої групи – продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів тощо. Усі ці розрахунки мають бути фіскалізованими, тобто покупець має отримати чек. Від цього зобов’язання 23 грудня звільнили підприємців, що працюють у селах.

Закон ухвалили рік тому, але в грудні 2020-го після протестів підприємців його дію відтермінували на рік. Передбачені штрафи – 100% від суми чека за перше порушення та 150% за наступні.

Зростання пенсій

Із 1 січня зростуть пенсійні виплати для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для першої групи інвалідності вони становитимуть 14,6 тисяч гривень, для другої – 9,5 тисяч гривень, для третьої – 7 тисяч гривень. Підвищення отримають майже 40 тисяч пенсіонерів.

Окрім цього, з початку 2022-го підвищення на 9% від розміру пенсії передбачене для жінок віком понад 60 років

Здорожчання алкоголю

Із 2022-го року збільшується акциз на алкоголь. Це означає, що його компенсують споживачі. Згідно із законом №5600, запроваджують нові правила розрахунку податку. Депутати вирішили підвищити усі ставки акцизів на алкоголь на 5%.

Податки для землевласників

Для сільгоспвиробників 2022-го року запроваджують мінімальне податкове зобов’язання. Це сума податків, яку кожен власник сільськогосподарської землі має сплачувати до бюджету. Ця сума становитиме близько 5% від вартості землі на рік.

МПЗ не визначається для городів, земельних ділянок дачно-будівельних та садівничих кооперативів, а також для сільгоспземель, що перебувають у межах населених пунктів.

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