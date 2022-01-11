У Полтавському районі рятувальники витягли автомобіль «швидкої» з ями

На в’їзді до села Носівка Полтавського району близько 7-ї ранку 11 січня рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої допомоги, що їхав на виклик до пацієнта. Автівка застрягла в ямі і не могла виїхати. Про це Суспільному повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Автомобіль швидкої допомоги потрапив до ями на дорозі і застряг. Рятувальники, що приїхали на виклик медиків, за допомогою троса витягли автівку, розповіла Світлана Рибалко.

За її словами, пацієнту, до якого вони прямували, надали допомогу та повернулися. Протягом цього часу на місці, де застрягла «швидка», чекали рятувальник аби допомогти медикам у разі, якщо знову знадобиться допомога.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом 11-12 січня на дорогах Полтавщини можлива ожеледиця. Таку інформацію надала синоптикиня обласного гідрометцентру Наталія Задорожна.