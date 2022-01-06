В історичному центрі Чернівців зводять сучасну будівлю. Що про це відомо

У центрі Чернівців на вулиці Шевченка розпочали реконструкцію нежитлового приміщення з надбудовою поверху. За документами, там передбачений магазин з офісним приміщенням і салоном краси.

Про це Суспільному сказав директор департаменту урбаністики міськради Андрій Тимофійчук.

За його словами, містобудівні умови та обмеження для цього об'єкту надали у червні 2020 року. Його підписала на той час головна архітекторка міста Наталія Хілько.

Відділ охорони культурної спадщини погодив будівництво, каже Тимофійчук. Погодження підписане на той час керівницею Оленою Пушковою. У коментарі Суспільному Пушкова сказала, що вносили зміни до проєкту, допоки його вигляд не почав відповідати вимогам історико-архітектурного міського середовища. Відтак важливо контролювати, чи відповідає будівництво проєкту, каже Пушкова.

За словами Тимофійчука, також є дозвіл на початок виконання будівельних робіт від інспекції держархбудконтролю міськради.

Водночас аби перевірити, чи будівництво проводять відповідно до проєкту, необхідна перевірка інспекції держархбудконтролю, каже Тимофійчук. Аби в інспекції була підстава для перевірки, потрібно щоб хтось написав заяву.

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