COVID-19 на Волині: 48 нових випадків за добу

За останню добу на Волині підтвердили 48 нових випадків коронавірусної інфекції. Жодна людина від ускладнень хвороби не померла. Про ситуацію із захворюваністю станом на 10 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 57 людей. За добу методом ПЛР протестували 77 осіб.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 13 хворих

Берестечківська ТГ – 2 хворих

Городищенська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 7 хворих

Цуманська ТГ – 2 хворих

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 2 хворих

Маневицька ТГ – 1 хворий

Голобська ТГ – 6 хворих

Ковельська ТГ – 10 хворих

Смідинська ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 104 242 волинянина. 100 605 людей одужали від COVID-19. 2 201 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи інформували про 45 нових випадків за добу. Від ускладнень хвороби померли дві людини.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

За добу 9 січня проти COVID-19 в області провели 489 щеплень. Першою дозою щепили — 139 людей, другою дозою – 337 волинян, додатковою дозою – 5 людей, бустерною дозою – 8 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 326 205 людей, отримали дві дози – 298 720 людей, отримали додаткову дозу – 57 людей, бустерну дозу – 186 людей. Загалом провели 625 168 щеплень.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.