Під час захоплення Афганістану талібами та хаосу, що виник в аеропорту Кабула, одна з сімей передала свою дитину через паркан американському військовому, після чого втратила з нею зв'язок. Лише через кілька місяців немовля знайшли та повернули родині.

Про це повідомляє ВВС.

За даним видання, 19 серпня 2021 року родина з п’ятьма дітьми опинилися у натовпі біля воріт аеропорту Кабула. Американський військовий із-за паркану запропонував їм допомогу і подружжя, побоюючись за життя своєї двомісячної дитини, яку натовп міг розчавити, передали його солдату. Батьки хлопчика змогли потрапити всередину аеропорту лише через пів години, але своєї дитини не знайшли. Батько Мірза Алі, який працював охоронцем у посольстві США протягом 10 років, почав розпитувати посадовців про місцеперебування його маленького сина, але пошуки виявилися марними. Згодом родину відправили евакуаційним рейсом до США.

Майже пів року батьки нічого не знали про хлопчика. І лише у листопаді маленького Сохаїла Ахмаді знайшли в будинку 29-річного таксиста з Кабула Хаміда Сафі. Чоловік розповів, що знайшов немовля на землі в аеропорту. За його словами, він намагався розшукати сім'ю дитини, але не знайшов, тому прихистив і почав виховувати як рідну. У Сафі з дружиною вже були діти. Забирати Сохаїла поїхав його дід, який живе в північно-східній провінції Бадахшан. Йому довелося долати довгу дорогу, щоб повернути онука. Однак Сафі не віддав малюка і вимагав евакуації його родини до США. Після семи тижнів переговорів і затримання чоловіка на короткий час, хлопчика таки віддали дідусю. Переговори між двома родинами відбувалися за участі поліції Талібану. Родина хлопчика сподівається, що незабаром його відправлять в американський штат Мічиган, де вони оселилися.

Що відомо

15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам.

31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію. Після відльоту останніх військових літаків, контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху "Талібан".

11 вересня представники руху "Талібан" підняли свій прапор над президентським палацом у столиці Афганістану Кабулі.

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