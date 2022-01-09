З 10 до 16 січня на території Миколаївщини синоптики прогнозують надходження антициклону Бернард та зниження температури повітря.

Про це кореспондентам Суспільного розповів повідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило

У понеділок, десятого січня, місцями очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля, вдень 0...5 градусів тепла.

У вівторок, 11 січня, температура вночі та вранці становитиме нуль градусів.

"11 січня розпочнеться вторгнення холодної повітряної маси зі Скандинавії. Антициклон Бернард принесе зниження температури", – каже Роман Мурмило.

На ранок 12 січня температура знизиться до 6...11 градусів морозу, вдень - 2... -7 градусів. Мороз супроводжуватиме поривчастий північний вітер.

13 січня погода залишиться морозною, а вітер послабшає до 3...8 метрів за секунду. За прогнозами синоптика Романа Мурмила, похолодання виявиться не тривалим і до кінця тижня температура підвищиться на шість градусів.

Коливання атмосферного тиску будуть незначними — 757-767 міліметрів ртутного стовпчика.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.