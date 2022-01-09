У Рівному пройшло "Свято куті"

У Рівному пройшов фестиваль "Свято куті", на якому місцеві господині ділились між собою рецептами своєї страви. Організували свято працівники Рівненської обласної бібліотеки, – повідомив кореспондент Суспільного з місця події. Метою заходу стала популяризація української кулінарної літератури та самої куті.

У Рівненській обласній бібліотеці у неділю, 9 січня, пройшло "Свято куті, організаторами якого стали працівники бібліотеки. Провідна бібліотекарка відділу виробничої літератури та організаторка заходу Раїса Гірак розповіла Суспільному: щороку у різдвяний період у закладі проводять подібні акції, незмінною темою яких є саме приготування куті.

"Ми всі, присутні з нашого відділу та гості готуємо кутю. Як кожна господиня, готуємо кутю за своїм рецептом, який передається від матері, бабусі, і всі в родині вже звикли до такого рецепту. Господині приготували свою кутю і принесли до нас на зустріч, ми її куштуємо, ділимось рецептами і в майбутньому братимемо той рецепт, який нам сподобався", – зазначила організаторка.

Фото: Суспільне Рівне До куті господині клали горіхи, яблука, родзинки, цукерки, шоколад, мак, мед і багато іншого.

Загалом на свято прийшли кілька десятків відвідувачів, які розпочали дійство колядками та віншуванням. Учасниця свята Любов Мобіло також принесла на захід кутю, яку приготувала вдома і поділилась з Суспільним, що саме входить до її страви.

"Не знаю, чи рецепт куті унікальний, але я думаю, що основою куті є зерно очищеної пшениці. Далі господарка може додавати різні речі – родзинки, шоколад, вишні з вишнівочки, яку наші предки колись настоювали і в період Різдва вживали. У мене є такі. І як завжди мед, мак, цукерки", – розповіла Любов Мобіло.

Фото: Суспільне Рівне Гості "Свята куті" колядували та показували різдвяні сценки.

За словами Раїси Гірак, бібліотека отримала багато літератури про гастрономічну культуру українського народу, в якій серед іншого й історію появи куті. І додала: "Свято куті" організували, аби популяризувати такі книжки та українські традиції.

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