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На 85% більше, ніж у 2020 році: минулоріч Франківщина заробила на туризмі понад 10 млн грн
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На 85% більше, ніж у 2020 році: минулоріч Франківщина заробила на туризмі понад 10 млн грн

Степан Пенкалюк
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На 85% більше, ніж у 2020 році: минулоріч Франківщина заробила на туризмі понад 10 млн грн Фото: Pixabay

Туристичний збір Івано-Франківської області за 2021 склав 10 млн 400 тис. грн, що на 85% більше, ніж у 2020 році. Про це на Facebook-сторінці повідомив начальник відділу туризму облдержадміністрації Віталій Передерко.

Найбільше грошей від туристів отримали громади:

  • Поляницька — 6 млн 391, 13 тис. грн (61,7% від усіх надходжень);
  • Івано-Франківська — 1 млн 548, 75 тис. грн (15%);
  • Яремчанська — 791, 66 тис. грн (7,6%);
  • Ворохтянська — 511, 74 тис. грн;
  • Вигодська — 149, 08 тис. грн;
  • Косівська — 148, 73 тис. грн;
  • Зеленська — 146, 82 тис. грн;
  • Коломийська — 94, 32 тис. грн;
  • Верховинська — 93, 58 тис. грн;
  • Делятинська — 66, 49 тис. грн.

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