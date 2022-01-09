Туристичний збір Івано-Франківської області за 2021 склав 10 млн 400 тис. грн, що на 85% більше, ніж у 2020 році. Про це на Facebook-сторінці повідомив начальник відділу туризму облдержадміністрації Віталій Передерко.
Найбільше грошей від туристів отримали громади:
- Поляницька — 6 млн 391, 13 тис. грн (61,7% від усіх надходжень);
- Івано-Франківська — 1 млн 548, 75 тис. грн (15%);
- Яремчанська — 791, 66 тис. грн (7,6%);
- Ворохтянська — 511, 74 тис. грн;
- Вигодська — 149, 08 тис. грн;
- Косівська — 148, 73 тис. грн;
- Зеленська — 146, 82 тис. грн;
- Коломийська — 94, 32 тис. грн;
- Верховинська — 93, 58 тис. грн;
- Делятинська — 66, 49 тис. грн.
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