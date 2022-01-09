На високогір'ї Закарпатської області 9-10 січня очікують значну снiголавинну небезпеку. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп.

За його словами, рятувальники закликають не йти в гори через небезпеку сходження лавин 9-10 грудня.

"В горах місцями налипання мокрого снігу, на перевалах снігові замети. 9-10 січня, в зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна снiголавинна небезпека (IІI рівень)", — розповів Федір Філіп.

"Наразі у горах лавинонебезпечно, тому кататися можна лише на визначених гірськолижних трасах", — розповів Федір Філіп.

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