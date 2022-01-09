Засніжило: дороги Черкаської області прибирають 110 снігоприбиральних машин

Станом на ранок 9 січня обмежень у русі мережею автомобільних доріг державного значення Черкаської області немає. Працює 110 машин снігоприбиральної техніки, повідомив Суспільному речник Служби автомобільних доріг Юрій Дубрава.

Служба автомобільних доріг Черкаської області

За інформацією начальника обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, погоду 9 січня визначатиме атмосферний фронт з півдня, за яким поширюється тепле повітря, тому вдень очікується незначне підвищення температури від 2º морозу до 2º тепла. Сніг буде переходити у мокрий сніг, можливий льодяний дощ та дощ, ожеледь. На дорогах при цьому може посилитися ожеледиця.

За словами Юрія Дубрави, на дорогах Черкаської області для забезпечення безпечного проїзду працюють 110 одиниць техніки та 120 робітників:

"Станом на ранок 9 січня проїзд мережею автомобільних доріг державного значення Черкаської області забезпечений, обмежень у русі немає. Наразі роботи продовжуються. Поступайтеся дорогою снігоприбиральній техніці та уникайте різкого гальмування та ризикованого маневрування", — зауважив речник.

Колаж Суспільне Черкаси, фото Служба автодоріг області

Юрій Дубрава просить повідомляти Службу автодоріг області про місця ускладнення проїзду. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах Черкащини за телефоном диспетчера.

Що відомо

За інформацією Черкаського обласного гідрометцентру, станом на 9 годину у Черкасах температура повітря 2º морозу, вітер південно-східний, 5 м/с, відносна вологість 94 %, істотно не зміниться, атмосферний тиск 750 мм рт. ст., знижений, падатиме.

Вітер протягом 9 січня зберігатиметься південно-східний, 5-10 м/с. Найближчої ночі опади послабляться до невеликих і зберігатимуться вранці, коли ми прямуватимемо на роботу, додав Віталій Постригань.

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