«Різдво з патрульними»: поліція Дніпра запросила дітей зустріти разом свято

7 січня, у Дніпрі, патрульна поліція влаштувала навчально розважальний захід для дітей та батьків «Різдво з патрульними».
Як проходив захід та чи сподобалось дітям, дізнавались кореспонденти Суспільного.
У Сквері героїв, біля інклюзивного майданчика, розташувались дві патрульні автівки, в яких дітям показали, як працює гучномовець та сирена.
Відвідувач заходу Мирон прийшов разом з мамою, каже: на такому квесті вперше, найбільше сподобалось прикрашати патрульні автівки та отримувати за це подарунки.
У сквері патрульні облаштували майданчики із випробуваннями та дорожніми знаками і розповіли дітям про свою роботу.
Для дітей влаштували конкурси, пропонували прикрашати поліцейські авто паперовими наліпками та роздали буклети із правилами дорожнього руху, світловідбивальні елементи та інші подарунки.
Начальниця відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в області Наталя Очеретіна розповідає: до заходу долучилися близько 500 дітей.
«Якщо я не помиляюсь, у 2018 році ми вперше зробили такий захід, але він був не до Різдва, а до Нового Року. Дітям найбільше подобається патрульний автомобіль, який вони бачать на вулицях міста, а тут можна у ньому посидіти, дізнатись чим він оснащений, як він працює і потицяти на всі кнопочки», - говорить посадовиця.
За словами Наталії Очеретіної, подібні заходи на Різдво проходять в усіх містах України, де працює патрульна поліція.
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