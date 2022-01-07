«Різдво з патрульними»: поліція Дніпра запросила дітей зустріти разом свято

7 січня, у Дніпрі, патрульна поліція влаштувала навчально розважальний захід для дітей та батьків «Різдво з патрульними».

Як проходив захід та чи сподобалось дітям, дізнавались кореспонденти Суспільного.

У Сквері героїв, біля інклюзивного майданчика, розташувались дві патрульні автівки, в яких дітям показали, як працює гучномовець та сирена.

Відвідувач заходу Мирон прийшов разом з мамою, каже: на такому квесті вперше, найбільше сподобалось прикрашати патрульні автівки та отримувати за це подарунки.

У сквері патрульні облаштували майданчики із випробуваннями та дорожніми знаками і розповіли дітям про свою роботу.

Суспільне Дніпро Майданчик з випробуваннями та дорожніми знаками

Для дітей влаштували конкурси, пропонували прикрашати поліцейські авто паперовими наліпками та роздали буклети із правилами дорожнього руху, світловідбивальні елементи та інші подарунки.

Суспільне Дніпро Конкурси для дітей

Начальниця відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в області Наталя Очеретіна розповідає: до заходу долучилися близько 500 дітей.

«Якщо я не помиляюсь, у 2018 році ми вперше зробили такий захід, але він був не до Різдва, а до Нового Року. Дітям найбільше подобається патрульний автомобіль, який вони бачать на вулицях міста, а тут можна у ньому посидіти, дізнатись чим він оснащений, як він працює і потицяти на всі кнопочки», - говорить посадовиця.

За словами Наталії Очеретіної, подібні заходи на Різдво проходять в усіх містах України, де працює патрульна поліція.

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