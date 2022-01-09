У Чернівцях виконуватимуть улюблені колядки Федьковича та Кобилянської

У трьох музеях Чернівців відбудеться «Різдвяна коляда». Там звучатимуть улюблені колядки Юрія Федьковича та Ольги Кобилянської. Захід проведуть 10 січня.
Про це повідомили на сторінці краєзнавчого музею у Facebook.
Колядки можна буде почути:
- 11:00 - літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича,
- 12:00 - літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської,
- 13:00 - Чернівецький обласний краєзнавчий музей.
До заходу приєднається Путильський колектив «Рута».
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Що відомо
Ольга Кобилянська — українська письменниця , авторка повісті «Земля», учасниця жіночого руху на Буковині.
Юрій Федькович — письменник, етнограф-фольклорист, драматург. Працював редактором при видавництві «Просвіта» у Львові, редактором газети «Буковина» у Чернівцях.